Прямой эфир

В России снимут сериал о победе Ельцина на выборах

0
Фото: ТАСС/Александр Чумичев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

О победе Бориса Ельцина на очередных выборах в 1996 году снимут сериал. Об этом 19 марта сообщила газета «Ведомости».

Пока все дома: как видеосервисы привлекают клиентов во время пандемии
Онлайн-кинотеатры временно запустили бесплатный доступ к своему контенту, акции готовят игровые сервисы и книжные магазины

В основу сериала ляжет книга журналиста Михаила Зыгаря «Сердечный приступ», которая выйдет в сентябре 2020 года. В ней описываются события 1996 года, когда Ельцин стал президентом России, несмотря на упавший рейтинг. Как отмечает автор книги, события тех лет во многом определили всю современную политику России.

«Когда я пишу свои книги, я с самого начала представляю, как они будут выглядеть в качестве сериалов. Поэтому я очень рад возможности превратить свою новую книгу в художественный сериал», — признался Зыгарь.

Зыгарь также же выступит продюсером и автором сценария одноименного шоу совместно с продюсером Нателлой Крапивиной, с которой они открыли кинокомпанию «Вейк Ап Продакшн».

«Для меня огромная радость, что мы с Михаилом объединили наши усилия и теперь вместе будем работать над созданием контента для платформ и над полнометражных фильмами», — приводит слова Крапивиной сайт kp.ru.

Как отмечает телеканал «360», планируется, что зрители смогут увидеть «Сердечный приступ» в середине 2021-го. Сериал выйдет на сервисе «Кинопоиск HD». Все финансирование на себя взяла компания «Яндекс».

Шоу будет включать в себя восемь эпизодов по 60 минут. Креативным продюсером выступит Дмитрий Нелидов («Горько», «Горько 2»; сериалы «Адмиралъ», «Исчезнувшие», «Грозовые ворота», «Последний министр»). Кто сыграет главную роль, пока держится в секрете, но Зыгарь пообещал, что это будет «очень известный артист», пишет «Ридус».

Борис Ельцин стал первым президентом России в 1991 году. Спустя пять лет рейтинг лидера страны снизился до 2%. Он провел крупную кампанию «Голосуй или проиграешь», после чего цифры поползли вверх. В итоге Ельцин обошел на выборах 1996-го лидера коммунистов Геннадия Зюганова и снова возглавил страну. Тогда политик перенес инфаркт и операцию по коронарному шунтированию. Скончался Борис Ельцин 23 апреля 2007 года в возрасте 76 лет из-за нарушения функций многих внутренних органов, вызванного заболеванием сердечно-сосудистой системы.

С 16 марта весь контент онлайн-сервиса more.tv стал доступным для просмотра бесплатно, включая премиальный контент, ранее доступный только по платной подписке. Для получения бесплатного доступа к контенту пользователю необходимо зарегистрироваться на сайте more.tv и ввести в своем личном кабинете промокод SIDIMDOMA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Съемки спецвыпуска сериала «Друзья» отложили из-за коронавируса
Съемки сериала «Властелин колец» остановили из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020