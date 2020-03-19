В России снимут сериал о победе Ельцина на выборах

О победе Бориса Ельцина на очередных выборах в 1996 году снимут сериал. Об этом 19 марта сообщила газета «Ведомости».

В основу сериала ляжет книга журналиста Михаила Зыгаря «Сердечный приступ», которая выйдет в сентябре 2020 года. В ней описываются события 1996 года, когда Ельцин стал президентом России, несмотря на упавший рейтинг. Как отмечает автор книги, события тех лет во многом определили всю современную политику России.

«Когда я пишу свои книги, я с самого начала представляю, как они будут выглядеть в качестве сериалов. Поэтому я очень рад возможности превратить свою новую книгу в художественный сериал», — признался Зыгарь.

Зыгарь также же выступит продюсером и автором сценария одноименного шоу совместно с продюсером Нателлой Крапивиной, с которой они открыли кинокомпанию «Вейк Ап Продакшн».

«Для меня огромная радость, что мы с Михаилом объединили наши усилия и теперь вместе будем работать над созданием контента для платформ и над полнометражных фильмами», — приводит слова Крапивиной сайт kp.ru.

Как отмечает телеканал «360», планируется, что зрители смогут увидеть «Сердечный приступ» в середине 2021-го. Сериал выйдет на сервисе «Кинопоиск HD». Все финансирование на себя взяла компания «Яндекс».

Шоу будет включать в себя восемь эпизодов по 60 минут. Креативным продюсером выступит Дмитрий Нелидов («Горько», «Горько 2»; сериалы «Адмиралъ», «Исчезнувшие», «Грозовые ворота», «Последний министр»). Кто сыграет главную роль, пока держится в секрете, но Зыгарь пообещал, что это будет «очень известный артист», пишет «Ридус».

Борис Ельцин стал первым президентом России в 1991 году. Спустя пять лет рейтинг лидера страны снизился до 2%. Он провел крупную кампанию «Голосуй или проиграешь», после чего цифры поползли вверх. В итоге Ельцин обошел на выборах 1996-го лидера коммунистов Геннадия Зюганова и снова возглавил страну. Тогда политик перенес инфаркт и операцию по коронарному шунтированию. Скончался Борис Ельцин 23 апреля 2007 года в возрасте 76 лет из-за нарушения функций многих внутренних органов, вызванного заболеванием сердечно-сосудистой системы.

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