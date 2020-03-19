В Мурманске зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

Повторные тесты подтвердили коронавирус у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в регионе.

«16 марта иностранный гражданин был госпитализирован в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус, первый анализ показал предварительно-положительный результат. Сегодня лаборатория новосибирского института «Вектор» подтвердила диагноз», — цитирует «РИА Новости» заявление штаба.

Сейчас пациент находится в изолированном боксе и его жизни ничего не угрожает. По данным врачей, заболевание протекает в легкой форме, однако, при необходимости, лечение будет скорректировано. В больнице есть все необходимые препараты.

Кроме того, оперативно был выявлен круг лиц, которые контактировали с ирландцем. На данный момент проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ранее в этот же день, стало известно, что моряк с подозрением на коронавирус сбежал из мурманской больницы. Полиции удалось обнаружить его местонахождение через несколько часов.

16 марта власти Мурманской области отменили все культурно-массовые мероприятия численностью более 100 человек из-за коронавируса.

12 марта в Мурманске отменили проведение международной конференции «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы». Причиной стала пандемия коронавируса в мире.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек.