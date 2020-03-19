Эрдоган заявил о неготовности Запада к борьбе с коронавирусом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о своем отношении к неготовности стран Запада бороться с распространением эпидемии коронавирусной инфекции, которая приведет к коренным изменениям на мировой арене. Об этом в среду, 18 марта, он заявил на пресс-конференции по итогам координационного заседания по противодействию пандемии в Анкаре.

«Мы вступаем в новую эпоху, когда, вероятно, грядут коренные изменения в глобальном экономическом, политическом и общественном устройстве», — цитирует президента турецкое агентство Anadolu.

Глава государства отметил, что ряд западных стран не смог предпринять необходимые профилактические меры по обеспечению безопасности для своих граждан. По мнению президента, одной из главной причин кризиса на фоне пандемии является плохо проработанная система работы государственных служб, которые за последние годы передали заботу о людях в ведение частных организаций.

Эрдоган сообщил, что в Турции с самого начала ведется усердная работа по отслеживанию эпидемиологической ситуации и распределению социальной и медицинской помощи для населения. Он также добавил, что в настоящее время в стране ведется работа над созданием вакцины и лекарства от пневмонии COVID-19.

Ранее, 18 марта, турецкий президент объявил о введении пакета экономических мер по борьбе с коронавирусом.

По данным на 19 марта, в Турции зарегистрирован 191 пациент с положительным результатом анализов на коронавирус. Два человека скончались.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 03:30 мск 19 марта, в мире заразились 218 768 человек, вылечились 84 386 пациентов, умерли 8944 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи заболевания зафиксированы более чем в 130 странах.