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«AliExpress Россия» отменит комиссию для российских продавцов

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Фото: Depositphotos
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«AliExpress Россия» отменит комиссию для российских продавцов в целях поддержки малого и среднего бизнеса. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» 18 марта.

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Отмечается, что Россия станет первой страной, в которой будет действовать нулевая комиссия. По словам генерального директора «AliExpress Россия» Дмитрия Сергеева, бум онлайн-заказов обусловлен не только развитием сферы онлайн-услуг, но и осторожностью покупателей, которые отказываются от посещения магазинов.

«В этой ситуации онлайн-каналы продаж становятся основными для многих бизнесов. И многие бизнесы сейчас попали в непростую ситуацию. Мы хотим поддержать производителей и поставщиков не только как площадка для размещения товара, но и как партнер: обнуление комиссии стимулирует новичков попробовать торговлю онлайн, а опытным интернет-продавцам даст возможность торговать с максимальной маржинальностью — через маркетплейс», — сказал он.

Обнуление комиссии затронет все товарные категории и будет действовать в течении шести месяцев после выхода на маркетплейс на первые 100 заказов. Воспользоваться новыми условиями смогут продавцы, которые зарегистрируются на «AliExpress Россия» после 31 марта. Нулевая комиссия будет предоставлена только для российских продавцов, которых на данный момент на AliExpress более 10 тыс.

Ранее в среду стало известно, что «AliExpress Россия» в рамках борьбы со спекуляциями на товарах, защищающих население от коронавируса, ввела специальные правила для всех продавцов маркетплейса. За спекуляции на защите населения от коронавируса площадка будет удалять товары и блокировать продавцов.

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