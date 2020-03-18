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Житель Первоуральска убил бывшую жену в суде

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Житель Первоуральска в здании городского суда напал на свою бывшую гражданскую жену и убил ее ножом. Приставы пытались остановить Вячеслава Попова. Судебный исполнитель был ранен, его госпитализировали. После нападения Попов сбежал, позже его нашли. Известно, что Попов явился в суд в качестве обвиняемого по статье «Причинение побоев». А его экс-супруга была потерпевшей по этому делу. Теперь против Попова возбудили два уголовных дела — «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц».

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