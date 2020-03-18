Депутат рады от «Слуги народа» заразился коронавирусом

Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Сергей Шахов заражен коронавирусом. Эту информацию в среду, 18 марта, подтвердил минздрав Украины.

Всего в стране 14 подтвержденных случаев, передает «112 Украина».

Ранее 18 марта другой депутат той же фракции Александр Качура заявил, что один из парламентариев заражен коронавирусом, но не назвал его имени. Позже во время обсуждения прозвучало, что это Шахов. Сам депутат это отрицал. В комментарии для издания «Страна.Ua» парламентарий заявил, что «коронавирус в головах у тех, кто такое говорит», а он болен ОРВИ.

Пресс-служба «Слуги народа» сообщила в соцсетях, что Шахов не присутствовал ни на совете депутатских фракций 16 марта, ни на заседании 17 марта.

18 марта в ходе обсуждения в раде назначения нового генпрокурора и распространения коронавируса депутату Алексею Гончаренко (представитель партии «Европейская солидарность», возглавляемой бывшим президентом страны Петром Порошенко), который заявил, что оппонентам его «не перекричать», попытались закрыть рот медицинской маской.

В связи с распространением коронавируса на Украине введен карантин до 3 апреля, пишет «Газета.ру».