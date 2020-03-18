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Зеленский посоветовал украинцам книги и фильмы на время карантина

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Фото: TASS/Zuma/Serhii Pustovit
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Президент Украины Владимир Зеленский перечислил способы развлечения для граждан, которые находятся на карантине из-за коронавируса. Соответствующие рекомендации глава государства озвучил в ролике, опубликованном в Facebook.

Зеленский посоветовал гражданам свой список книг и фильмов во время пребывания в режиме изоляции. Он предложил украинцам посмотреть французский фильм «1+1» (Реж. Оливье Накаш и Эрик Толедано), рекомендовал прочесть романы «Музей заброшенных секретов» соотечественницы Оксаны Забужко и «Уцелевший» американского писателя Чака Паланика, передает «Газета.ру».

Накануне президент Украины также призвал жителей страны во время карантина заняться вопросом повышения демографии.

14 марта Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны решил закрыть государственные границы из-за нестабильной эпидемиологической обстановки на фоне распространения коронавирусной инфекции до 3 апреля. Также стало известно о том, что с 18 марта планируется прекращение автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и закрытия метрополитена на Украине. Зеленский призвал правительство запретить работу учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, кафе, ресторанов и других развлекательных общественных пространств на время карантина.

К настоящему моменту на Украине выявлены 14 случаев заражения COVID-19, скончались двое человек.

Эпидемия коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, впервые была зарегистрирована в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 2:30 мск 18 марта, во всем мире заразились 198 178 человек, умерли 7965, а излечились 81 729 пациентов.

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