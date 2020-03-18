Кивоты икон начнут дезинфицировать в храмах Тульской области

В приходах и монастырях Тульской области усиливаются санитарно-гигиенические меры. Их введение обсудили на ежегодном Тульском епархиальном собрании.

Как пишут «Тульские известия», на собрании огласили заявление Священного синода и утвержденный Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом документ о мерах по профилактике коронавируса.

Так, в храмах начнут применять санитарные растворы для дезинфекции кивотов икон. Кроме того, планируется использование одноразовых стаканчиков для запивки.

17 марта сообщалось, что, согласно новым правилам проведения богослужений и совершения таинств с учетом пандемии коронавируса, предписывается отказаться от целования креста по окончании литургии, ужесточить санитарные правила при совершении таинств.

Служители должны менять и освящать воду «для каждого отдельного случая», для миропомазания использовать ватную палочку и бумажную салфетку с последующим сожжением.