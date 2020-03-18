Прямой эфир

В Москве приговорили участника массовой драки на Хованском кладбище

0
Фото: ТАСС/Андрей Васильев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ранее считавшегося организатором, а теперь признанного участником массовой драки на Хованском кладбище в Москве Георгия Макарьева приговорили к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Об этом 18 марта сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Согласно оглашенным выводам, Макарьев вместе с Шахмохмадом Шаптуркаевым и другими участниками несколько раз посещали кладбище в период с 1 по 15 мая 2016 года для того, чтобы подготовить склад оружия.

Отмечается, что в день драки Макарьев стрелял из двух пистолетов, а Шаптуркаев избивал людей с помощью других орудий.

Оба подсудимых признали вину в участии в драке, однако Макарьев уточнил, что стрелял только в воздух.

Прокурор просил для Макарьева 8,5 года колонии строгого режима, для Шаптуркаева — четыре года общего. Однако суд назначил Шаптуркаеву два года и два месяца строго режима, которые будут зачисляться с марта 2018 года.

В ноябре 2018 года Мосгорсуд вынес приговоры фигурантам дела о драке на Хованском кладбище. Бывший начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 государственного бюджетного учреждения (ГБУ) Москвы «Ритуал» Юрий Чабуев был приговорен к 11 годам колонии строгого режима.

Массовые беспорядки на кладбище с участием около 200 человек произошли 4 мая 2016 года. Следователи утверждают, что Чабуев организовал данное мероприятие, чтобы «вытеснить трудовых мигрантов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео
Массовая драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020