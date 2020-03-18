В Москве приговорили участника массовой драки на Хованском кладбище

Ранее считавшегося организатором, а теперь признанного участником массовой драки на Хованском кладбище в Москве Георгия Макарьева приговорили к трем годам и девяти месяцам колонии общего режима. Об этом 18 марта сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Согласно оглашенным выводам, Макарьев вместе с Шахмохмадом Шаптуркаевым и другими участниками несколько раз посещали кладбище в период с 1 по 15 мая 2016 года для того, чтобы подготовить склад оружия.

Отмечается, что в день драки Макарьев стрелял из двух пистолетов, а Шаптуркаев избивал людей с помощью других орудий.

Оба подсудимых признали вину в участии в драке, однако Макарьев уточнил, что стрелял только в воздух.

Прокурор просил для Макарьева 8,5 года колонии строгого режима, для Шаптуркаева — четыре года общего. Однако суд назначил Шаптуркаеву два года и два месяца строго режима, которые будут зачисляться с марта 2018 года.

В ноябре 2018 года Мосгорсуд вынес приговоры фигурантам дела о драке на Хованском кладбище. Бывший начальник территориального отделения ритуального обслуживания №3 государственного бюджетного учреждения (ГБУ) Москвы «Ритуал» Юрий Чабуев был приговорен к 11 годам колонии строгого режима.

Массовые беспорядки на кладбище с участием около 200 человек произошли 4 мая 2016 года. Следователи утверждают, что Чабуев организовал данное мероприятие, чтобы «вытеснить трудовых мигрантов».