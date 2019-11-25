Массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео

Десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова в центре Москвы вечером в воскресенье, 24 ноября.

На кадрах с места происшествия видно, как собравшиеся начинают нападать друг на друга, нанося беспорядочные удары, передает РЕН ТВ.

Сообщалось также, что дерущиеся пускали в ход ломы и лопаты. О причинах потасовки пока неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, более десяти работников были доставлены в отделение. По предварительным данным, никто не получил серьезных повреждений.

Ранее сообщалось, что на видео попал момент избиения капитана спецназа ФСБ неизвестными в одном из ночных клубов Москвы.