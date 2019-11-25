Прямой эфир

Массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Десятки дворников устроили массовую драку на улице Ефремова в центре Москвы вечером в воскресенье, 24 ноября.

На кадрах с места происшествия видно, как собравшиеся начинают нападать друг на друга, нанося беспорядочные удары, передает РЕН ТВ.

Сообщалось также, что дерущиеся пускали в ход ломы и лопаты. О причинах потасовки пока неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, более десяти работников были доставлены в отделение. По предварительным данным, никто не получил серьезных повреждений.

Ранее сообщалось, что на видео попал момент избиения капитана спецназа ФСБ неизвестными в одном из ночных клубов Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
МВД опубликовало видео драки руферов с охранниками башни «Москва-Сити»
В Новосибирске арестовали предполагаемых участников драки на рынке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019