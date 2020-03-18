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Минспорт рекомендовал спортсменам из карантинных регионов не участвовать в соревнованиях

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Спортсменам, тренерам и другим специалистам из российских регионов, где объявлен карантин, не следует участвовать в спортивных мероприятиях. Такую рекомендацию дало Министерство спорта России в среду, 18 марта.

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«Минспорт России также рекомендует исключить участие во всех физкультурных и спортивных мероприятиях спортсменов, тренеров и иных специалистов из субъектов Российской Федерации, в которых объявлен карантин», — отметили в министерстве.

Такие меры вводятся в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Соответствующий указ подписан министром спорта России Олегом Матыциным.

В России в настоящее время в карантинных условиях находятся почти 18 тыс. человек. Все граждане вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой либо имели контакты с заболевшими. Всего в стране с начала 2020 года под наблюдением врачей в рамках профилактики распространения коронавируса находился 56 991 человек, по состоянию на 17 марта под контролем остаются 17 904 человека, сообщили в Роспотребнадзоре.

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