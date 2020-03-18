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Курс евро превысил 85 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Курс евро к рублю на Московской бирже возрос до отметки в 85,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на среду, 18 марта.

Курс доллара к рублю при этом растет на 2,5%, до 77,33 рубля.

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Как отмечает ТАСС, в последний раз европейская валюта достигала такого уровня в феврале 2016 года.

Ранее в среду сообщалось, что курс доллара на Мосбирже краткосрочно превысил 79 рублей, однако затем откатился ниже 77 рублей.

Днем ранее Банк России установил официальный курс доллара на 18 марта на уровне 73,89 рубля.

В среду, 17 марта, курс доллара на торгах Московской биржи составил 74,97 рубля, курс евро — 82,68 рубля.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран-участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

В то же время министр финансов России Антон Силуанов заявил, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.

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