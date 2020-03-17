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ЦБ снизил курс доллара на 18 марта до 73 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Банк России установил официальный курс доллара на 18 марта на уровне 73,89 рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 17 марта на сайте регулятора.

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Таким образом официальный курс американской валюты на среду снижен на 0,24 рубля по сравнению с курсом вторника (74,13 руб.). Официальный курс евро на 18 марта установлен на отметке 82,3 рубля, что ниже сегодняшнего курса на 0,44 руб.

Курс доллара на торгах Московской биржи, по состоянию на 14:22 (мск) составляет 74,97 руб., курс евро — 82,68 руб.

Ранее во вторник, сообщалось, что курс доллара к рублю упал на 0,87% на открытии торгов в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов, до 74 рублей, а курс евро снизился на 1,8%, до 82,89 рубля.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран – участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

В то же время министр финансов России Антон Силуанов заявил, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.

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