США и Канада заинтересовались информацией о ветеранах Латышского легиона СС

Минюст США готов провести расследование информации о проживающих в стране ветеранах Латышского легиона СС, если получит соответствующий запрос от российских властей по межправительственным каналам. Об этом заявил официальный представитель ведомства Питер Карр в среду, 18 марта.

«Если российские власти подозревают причастность к преступлениям нацистов любого из жителей США, министерство юстиции уже продемонстрировало, что воспринимает такие подозрения очень серьезно и будет их расследовать должным образом», — сказал он «РИА Новости».

Минюст Канады также попросил передать ему сведения о возможно проживающих в стране ветеранах нацистской организации. Сотрудница пресс-службы ведомства Эллисон Стори заявила, что любая информация будет проверена по программе преступлений против человечности и военных преступлений. Министерство совместно с пограничниками, миграционной службой и полицией работают над тем, чтобы лица, причастные к военным преступлениям или геноциду, не получили убежища в стране, сообщила она агентству.

14 марта российские историки назвали имена 96 членов Латышского легиона СС, которые на данный момент живы. Они проживают в США, Латвии, Австралии, Канаде, Великобритании, Бразилии и Аргентине и входят в организацию «Ястребы Даугавы».

Янис Цирулис, некоторое время возглавлявший организацию, участвовал в массовом убийстве мирных жителей в деревне Жестяная Горка. Согласно данным КГБ СССР от 1968 года, Цирулис лично пытал и расстреливал пленных красноармейцев и обычных граждан. По факту геноцида Следственный комитет (СК) России в мае 2019 года возбудил уголовное дело.