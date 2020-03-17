Число умерших от коронавируса в Великобритании увеличилось до 71

Число людей, которые умерли после заражения коронавирусом нового типа, возросло до 71. Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на заявление Национальной системы здравоохранения Великобритании во вторник, 17 марта.

«Еще 14 человек, чьи анализы на заражение коронавирусом COVID-19 дали положительный результат, скончались», — говорится в сообщении. Умершим от 45 до 98 лет. Семеро из них проживали в Лондоне, который стал эпицентром распространения коронавируса в Соединенном Королевстве.

Из 71 умершего 67 человек проживали в Великобритании, еще по двое в Шотландии и в Уэльсе.

Всего на 17 марта в Великобритании заражению коронавирусом подверглись 1950 человек. Тестирование на наличие заболевания всего прошли почти 50,5 тыс. человек.

Ранее, 15 марта, британская королева Елизавета II покинула Букингемский дворец из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. 93-летний монарх переехала в свою резиденцию в Виндзорском замке. Букингемский же дворец был признан опасным с точки зрения вероятности инфицирования.

В тот же день почти 200 тыс. британцев потребовали ужесточить меры по борьбе с коронавирусом. В частности, одним из требований было ограничение свободы для передвижения по стране.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По сведениям Worldometer на 17 марта, в мире заразились более 182 700 человек, вылечились 79 883 пациента, а умерли 7173 человека.