Нарушение и наказание: СП выявила бюджетные ошибки на 880 млрд рублей

Объем нарушений бюджетов всех уровней в 2019-м вырос на 112 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом и составил 884,6 млрд рублей. Об этом говорится в отчете о работе Счетной палаты по итогам 2019-го (есть у «Известий»). Кроме традиционных ошибок, связанных с госзакупками и исполнением бюджета, аудиторы отмечают грубое нарушение финансовой отчетности, при этом они подчеркивают, что в целом дисциплина объектов проверки улучшается. По мнению экспертов, часть просчетов не серьезные, а процедурные. При этом аналитики отметили, что необходима более жесткая ответственность чиновников за финансовые ошибки.

Нарушения и наказания

Счетная палата подготовила итоговый отчёт о своей работе в 2019 году. «Известия» ознакомились с документом. Так, в прошлом году в целом по стране аудиторы выявили 4,4 тыс. фактов несоблюдения финансовой дисциплины на 884,6 млрд рублей. При этом сумма нарушений по сравнению с 2017-м сократилась вдвое (тогда нарушений было на 1,8 трлн рублей). Однако по отношению к 2018-у, наоборот, произошло увеличение на 112 млрд рублей. При этом количество самих ошибок оказалось в полтора и два раза меньше соответственно.

Около 316,1 млрд рублей пришлись на нарушения, связанные с неправильным ведением бухгалтерского учета и некорректным составлением финансовой отчетности. Также СП зафиксировала отклонения на 106,2 млрд рублей, связанные с некорректной постановкой госимущества на баланс.

При осуществлении госзакупок в 2019-м были обнаружены нарушения на 237,3 млрд рублей. Они допущены из-за существенного изменения условий контрактов, несвоевременного выполнения обязательств и предоставления недостоверной информации в реестр, указывают аудиторы.

Проверка федерального бюджета также показала нарушения на 217,5 млрд рублей. Например, незавершение строительства в срок и неисполнение взятых обязательств одним из ведомств привело к необоснованным расходам, говорится в отчете СП без уточнения названия госоргана.

В Минфине на запрос «Известий» о мерах по снижению недочетов в бюджетной системе ответили, что «нарушения отслеживают контрольно-надзорные органы».

В прошлом году из-за нарушений в казну было возвращено лишь 4,5 млрд рублей, что меньше чем в 2017-2018 годах в 4,2 и 1,7 раза соответственно.

«Анализ выявленных нарушений позволяет предсказать риски недостижения тех или иных государственных целей, которые в конечном итоге сказываются на уровне жизни россиян», — подчеркивается в отчете.

Характер фиксируемых Счетной палатой нарушений – стандартный и повторяется ежегодно, сказали «Известиям» в ее пресс-службе. Объемы выявляемых нарушений из года в год не слишком значительны. Дисциплина объектов проверки улучшается, что можно считать результатом скоординированной работы Минфина, Казначейства и СП, добавили аудиторы. Всего за 2019-й Счетная палата направила в правоохранительные органы и Генпрокуратуру 73 материала, по 25 из них возбуждены уголовные дела.

Справка «Известий» В 2019 году Счетная палата провела 319 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. Проверкой были охвачены все министерства и ведомства, курирующие вопросы федерального бюджета, финансового сектора, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства и т.д. В частности, прошли проверки в Минфине, ЦБ, ФНС, ФТС, Минпромторге, Минкульте, Минобрнауки, Минсвязи, МЧС и в других ведомствах.

Извлечь уроки

Снижение количества нарушений связано с тем, что инспектируемые СП госорганы извлекли уроки из предыдущих проверок и стараются не повторять допущенных ошибок, считают опрошенные «Известиями» эксперты. По их словам, динамика спада ошибок вполне логична, так как никаких изменений в системе бухгалтерского учета не было.

В приводимой сумме нарушений в 884 млрд рублей — не все потери бюджета в чистом виде, и это важно понимать, отмечает и завлабораторией бюджетной политики Института имени Гайдара Сергей Белев. В числе общих недочетов, выявленных контрольным органом, вместе с серьезными есть и процедурные допущения.

Счетная палата все делает хорошо, но не видно чиновников, которые понесли ответственность за допущенные нарушения в работе, отмечает руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. По ее словам, не работает ключевой аспект, связанный с эффективностью системы госуправления. А именно нет связки между заявлением о нарушениях и наказанием виновных. Александра Суслина напомнила, что не припомнит громких уголовных дел с конфискацией имущества и заключением под стражу кого-либо из чиновников по итогам проверок. Речь идет не просто о формальной ответственности, а о реальном наказании, подчеркнула она.

Ранее СП заявляла о неисполнении обязательств по нацпроектам более чем на 1 трлн рублей, напомнила эксперт.

— Может, это и хорошо, потому как деньги не тратятся зря, — предположила Александра Суслина.

По ее словам, контроль за расходованием необходимо держать на максимально высоком уровне. Александра Суслина подчеркнула, что каждая копейка налогоплательщика должна быть на счету, тем более, учитывая нынешнее падение цен на нефть и необходимость несения существенных расходов на поддержку экономики в связи с пандемией COVID-19.