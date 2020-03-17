Авиакомпании попросили Минтранс обнулить НДС на внутренние перевозки до 2030 г.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложила в качестве меры поддержи авиакомпаний на фоне эпидемии коронавируса установить нулевой НДС на все внутренние перевозки до 2030 года. Предложение об этом содержится в письме главы АЭВТ Владимира Тасуна министру транспорта РФ Евгению Дитриху, копия имеется в распоряжении «Известий».

«Данная мера позволит снизить фискальную нагрузку на авиакомпании в размере до 36 млрд рублей. Предлагаем внести данные изменения в Налоговый кодекс РФ на период с 1 июня 2020 года до 31 декабря 2029 года (по аналогии с железнодорожным транспортом)», — отмечается в документе.

В настоящее время внутренние рейсы через аэропорты Московского авиационного узла (МАУ) облагаются НДС в размере 10%. Льготная ставка была сделана для поддержки отрасли в 2016 году, согласно текущей редакции Налогового кодекса, ее действие продлится до конца 2020 года.

Для внутренних рейсов в Крым, Калининградскую область и на Дальний Восток предусмотрена отдельная льгота: до 2025 года налог на них нулевой. С 2019 года нулевым НДС облагаются межрегиональные авиаперевозки в обход МАУ. Это решение носит бессрочный характер.

Также ассоциация предлагает увеличить объем финансирования существующих программ субсидирования региональных перевозок, на весь 2020 год ввести мораторий на повышение ставок и сборов за услуги аэропортов и аэронавигацию, рекомендовать поставщикам таких услуг снизить их стоимость.

Ранее 17 марта первый замминистра транспорта — глава Росавиации Александр Нерадько сообщил, что ведомства готовят комплексный план поддержки отрасли. По его словам, некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.