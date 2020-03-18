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В РФ предложили упростить пресечение деятельности финансируемых из США НКО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Минюст предлагают наделить правом в течение трех дней приостановить деятельность некоммерческих организаций (НКО), которые получают финансирование из США. По данным «Известий», соответствующий депутатский законопроект одобрили в правительстве.

Идея законопроекта, автором которого является депутат от партии ЛДПР Андрей Луговой, заключается в том, чтобы исключить причинение ущерба России от деятельности таких некоммерческих организаций.

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Подавляющее большинство экспертов, опрошенных «Известиями», считают, что внедрение такой инициативы полностью оправдано. По их мнению, Москва получит дополнительный рычаг пресечения активности внешних прозападных сил, которые только прикрываются статусом НКО.

В частности, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Михаил Емельянов считает, что документ нужно поддержать, так как НКО, на его взгляд, это одно из орудий мягкой силы, с помощью которых расшатываются политические системы стран, которые им неугодны.

В то же время директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев полагает, что странно выделять в отдельный закон деятельность НКО, получающих средства из США, так как в стране, например, уже есть закон об иноагентах, где прописаны условия и санкции за получение иностранного финансирования.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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