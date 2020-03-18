В РФ предложили упростить пресечение деятельности финансируемых из США НКО

Минюст предлагают наделить правом в течение трех дней приостановить деятельность некоммерческих организаций (НКО), которые получают финансирование из США. По данным «Известий», соответствующий депутатский законопроект одобрили в правительстве.

Идея законопроекта, автором которого является депутат от партии ЛДПР Андрей Луговой, заключается в том, чтобы исключить причинение ущерба России от деятельности таких некоммерческих организаций.

Подавляющее большинство экспертов, опрошенных «Известиями», считают, что внедрение такой инициативы полностью оправдано. По их мнению, Москва получит дополнительный рычаг пресечения активности внешних прозападных сил, которые только прикрываются статусом НКО.

В частности, первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Михаил Емельянов считает, что документ нужно поддержать, так как НКО, на его взгляд, это одно из орудий мягкой силы, с помощью которых расшатываются политические системы стран, которые им неугодны.

В то же время директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев полагает, что странно выделять в отдельный закон деятельность НКО, получающих средства из США, так как в стране, например, уже есть закон об иноагентах, где прописаны условия и санкции за получение иностранного финансирования.

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Деньги сочтены: Госдума ужесточает требования к американским НКО