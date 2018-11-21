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Минэкономразвития предложило привлечь НКО для борьбы с абортами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Минэкономразвития России предложило привлечь некоммерческие организации (НКО) для борьбы с абортами. Предполагается, что соответствующее постановление вступит в силу в начале 2020 года.

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В случае расширения списка оказываемых НКО услуг они смогут получать дополнительные льготы и субсидии из бюджетов разных уровней. На эти средства организации создадут приюты для беременных, попавших в трудные жизненные обстоятельства, а также обеспечат молодых мам детским питанием и одеждой.

По мнению руководителя фонда «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной, привлечение внимания к профилактике прерывания беременности, а также государственная помощь НКО в этой сфере приведет к демографическому росту.

Подробнее — в материале газеты «Известия» или на сайте в 07:00 мск:  Человек за абортом: НКО подключат к борьбе с прерыванием беременности.

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