Пухлый танцор из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Танцор из клипа российской группы Little Big на песню Uno отправится на «Евровидение». Об этом сообщается во вторник, 17 марта, в официальном аккаунте коллектива.

«Мы знаем, как вы переживаете за Диму Красилова и хотите, чтобы он вместе с нами поехал на «Евровидение»! Беспокоиться не стоит, мы берем его с собой!» — написали представители группы.

Эта новость обрадовала поклонников группы, так как после того, как вышел клип, Красилов стал объектом внимания в России и за рубежом. Зрители настаивали на его участии в конкурсе, отмечая, что выступление группы без этого артиста будет не таким удачным. На платформе Change.org была создана петиция под названием «Возьмите Дмитрия Красилова (Пухляш) в сборную на «Евровидение-2020». Ее подписали почти 7 тыс. человек, пишет RT.

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказал мнение, что этого парня из подтанцовки обязательно нужно взять с собой на конкурс. Также он отметил, что в целом ему очень понравилась новая песня Little Big.

«Мне всё нравится. Я считаю, что он и есть как раз хук этой песни — этот толстый мужик из припева», — цитирует композитора «Ридус».

Также в составе Little Big песню Uno споет фронтмен The Hatters Юрий Музыченко, а на бэк-вокале появилась солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия, уточняется на сайте kp.ru.

В настоящий момент количество просмотров видео Uno на официальном канале «Евровидения» в YouTube составляет почти 29 млн.

12 мая российская группа выступит на сцене «Евровидения-2020» в Роттердаме.