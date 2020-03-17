Все массовые мероприятия отменят в Севастополе

Власти Севастополя отменят все массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщил и.о. губернатора Михаил Развожаев. Соответствующее распоряжение начнет действовать 17 марта с 22:00.

«Сегодня нами будет принято решение о внедрении режима повышенной готовности. К сожалению, вынуждены отменить всё-таки все наши массовые мероприятия, в том числе связанные с праздником шестилетия подписания договора (о вхождении Крыма и Севастополя в состав России) — то, что у нас на завтра намечалось», — цитирует Развожаева онлайн-газета «Новый Севастополь».

И.о. главы региона также отметил, что на концерте 18 марта ожидалось около 20 тыс. человек. С сегодняшнего дня также отменены массовые мероприятия в Республике Крым.

Ранее 17 марта сообщалось, что Украина приостановила работу пунктов пропуска на границе с Крымом до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавируса.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция быстро распространилась на другие страны. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.