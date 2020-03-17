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ГП РФ заявила о массовом использовании контрафакта в ОПК

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Генеральная прокуратура в ходе расширенной коллегии с президентом России Владимиром Путиным сообщила о массовом использовании контрафактных материалов и комплектующих в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Об этом во вторник, 17 марта, сообщает «РИА Новости».

«Особую тревогу вызывает массовое использование предприятиями ОПК контрафактных материалов и комплектующих. Учитывая стратегический характер этой проблемы, нужно довести все запланированные надзорные мероприятия до логического конца», — подчеркнул генпрокурор Игорь Краснов на расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ. Он потребовал от военных прокуроров принять меры в связи с этим.

Краснов также отметил, что российские правоохранительные органы пока не могут эффективно противостоять киберпреступности. По его словам, раскрывается всего 9% таких преступлений.

Ранее президент России, выступая на коллегии Генпрокуратуры, поручил надзорному органу совместно с МВД и другими заинтересованными органами оценить эффективность мер по борьбе с киберпреступлениями, а также выработать систему по снижению числа подобного рода преступлений.

Кроме того, Путин призвал Генпрокуратуру повысить эффективность работы в вопросе обеспечения прав и свобод граждан. Ведомство должно выявлять и пресекать любые правонарушения, отметил глава государства.

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