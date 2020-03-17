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Путин призвал Генпрокуратуру эффективнее обеспечивать права граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин призвал Генпрокуратуру повысить эффективность работы в вопросе обеспечения прав и свобод граждан. Заявление прозвучало во время расширенного заседания коллегии ведомства во вторник, 17 марта.

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Путин подчеркнул, что у Генпрокуратуры есть большие полномочия для этого. Ведомство должно выявлять и пресекать любые правонарушения, отметил он.

Глава государства отдельно обратил внимание на необходимость такой работы во время голосования по изменениям в Конституции.

«Права граждан России на свободное, демократическое выражение своей воли должны быть обеспечены в полном объеме», — цитирует его ТАСС.

Президент особо отметил важность соблюдения трудового законодательства и попросил прокурорских работников немедленно реагировать на его нарушения.

«Каждый собственник, руководитель предприятия или организации должен понимать, что преступать закон, решать свои собственные проблемы или даже какой-то своей конторы за счет людей нельзя, что санкции за подобные действия последуют неотвратимо», — сказал он.

Также президент заявил о необходимости пресекать любые действия, направленные на дестабилизацию в обществе, нарушение традиционных духовно-нравственных ценностей, провоцирование межнациональной, межрелигиозной розни.

Кроме того, Путин потребовал от правоохранительных органов выработать систему борьбы с киберпреступлениями. Их число растет, подчеркнул глава государства, и нужно принимать меры.

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