В Кремле высказались о несистемной оппозиции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России представители несистемной оппозиции маргинализированы, сегментированы и до сих пор не демонстрировали какой-либо способности для объединения усилий на политическом поприще Об этом он сообщил журналистам на брифинге во вторник, 17 марта.

На вопрос журналиста о том, может ли Кремль назвать серьезных политиков среди несистемных оппозиционеров в России, Песков ответил следующим образом: «Вы знаете, это не задача Кремля называть несистемных оппозиционеров. Мы не будем это делать. Есть люди, которые таковыми являются, есть люди, которые претендуют на то, чтобы быть несистемными оппозиционерами».

Также пресс-секретарь разъяснил комментарий президента РФ Владимира Путина о том, что политическое сознание граждан выросло за последний год. «Политическое сознание — это так и называется: политическое сознание. То есть это готовность и желание людей участвовать в политической жизни, осуществлять роль каждого отдельно взятого голоса при принятии важных решений. Вот что означает политическое сознание», — сказал он.

Ранее, 17 марта, Путин заявил о росте политического сознания россиян. Он подчеркнул, что правительство «с удовольствием» готово рассмотреть предложения, которые высказывают граждане, а также «разоблачения» членов действующей власти. Однако важно слышать не только критику, но и предложения по решению проблем в стране.

Ранее Путин в интервью рассказал, что стране нужна оппозиция, однако политика не должна превращаться в «бардак».