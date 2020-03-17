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Судно с космодромом «Морской старт» прибыло в Россию из США

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Фото: S7 Space
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Сборочно-командное судно плавучего космодрома «Морской старт», вышедшее из США, прибыло в порт Приморья Славянка 17 марта, это следует из данных ресурса мониторинга движения судов marinetraffic.com.

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Судно Sea Launch Commander покинуло порт Лонг-Бич вблизи Лос-Анджелеса 28 февраля.

6 декабря 2019 года стало известно, что госдеп дал разрешение на смену дислокации комплекса. Его временной базой был выбран Славянский судоремонтный завод. Гендиректор предприятия Андрей Якимчук подписал временный договор на годовое обслуживание космодрома до момента определения нового места постоянного обслуживания судна.

С 2018 года владельцем «Морского старта» является группа компаний S7. В октябре 2019 года с платформы было снято все американское и украинское оборудование для перебазирования в Россию.

Плавучий космодром «Морской старт» законсервирован с 2014 года. Именно тогда с него был произведен последний, 36-й пуск.

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