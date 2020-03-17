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Опубликовано видео старта ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

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Фото: РЕН ТВ
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Минобороны России опубликовало видео запуска ракеты «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М», который прошел 16 марта с космодрома Плесецк в Архангельской области.

Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Через две минуты после старта ракета-носитель «Союз-2.1б» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат «Глонасс-М» был выведен на целевую орбиту разгонным блоком «Фрегат» и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата «Глонасс-М» функционируют в штатном режиме.

Выведенный на орбиту космический аппарат пополнит орбитальную группировку российской Глобальной навигационной спутниковой системы «Глонасс». В настоящее время орбитальная группировка «Глонасс» включает в себя 29 космических аппаратов.

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