С космодрома Плесецк запущена ракета «Союз-2.1б»

Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» запущена в понедельник, 16 марта, с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Стартовавшая в 21:28 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения «Союз-2.1б» в 21:30 мск взята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова Космических войск ВКС», — отметили в ведомстве.

Как отмечает «РИА Новости», это уже второй пуск с Плесецка в этом году «Союза-2». Он сменил ракеты «Союз-У», которые эксплуатировались с 1973 по 2012 год.

Предыдущий пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1» с космодрома состоялся 20 февраля. Тогда на орбиту был успешно выведен военный спутник Воздушно-космических сил (ВКС) «Меридиан-М».

На сегодняшний день орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов — 26 «Глонасс-М» и два «Глонасс-К». Из них 23 спутника работают по целевому назначению, три находятся на техническом обслуживании, один — на этапе летных испытаний и еще один — в орбитальном резерве.