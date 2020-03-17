Тоска зеленая: День святого Патрика проходит нереально

Празднованию Дня святого Патрика, который символизирует принятие христианства в Ирландии и является главным культурным событием года, не смог помешать даже коронавирус. Часть ежегодных массовых мероприятий была отменена или отложена, однако несколько официальных церемоний провести всё же удалось. Как проходил праздник в условиях пандемии — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Торжества с парадами и фестивалями, посвященные святому Патрику, широко отмечаются ирландской диаспорой во всем мире. Самые масштабные мероприятия, кроме Ирландии, проходят в Соединенном Королевстве, Канаде, США, Аргентине, Австралии, Новой Зеландии
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В Лондоне прошел традиционный парад ирландского полка британской армии. Ирландские гвардейцы принимали участие во многих военных операциях государства и защищали королевскую семью
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Фото: Getty Images/Yannick Tylle
К каждому Дню святого Патрика река Чикаго, протекающая по одноименному американскому городу, окрашивается в зеленый цвет
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Фото: Getty Images/Scott Olson
На протяжении 40 лет эту операцию проводит местный Союз водопроводчиков, и с каждым годом она становится всё дороже
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Фото: Getty Images/NurPhoto/Artur Widak
Здание ирландского парламента накануне праздника также окрасилось в зеленый
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Фото: Getty Images/EduardMoldoveanuPhotography
На Эмпайр-стейт-билдинг в преддверии праздника загорелись зеленые огни — 22 января 1930 года на этом участке начались земляные работы, а сооружение самой башни стартовало в День святого Патрика. Парад, который должен был пройти 17 марта в Нью-Йорке, местные власти решили отложить
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Фото: Getty Images/levers2007
Традиционные парады и массовые гуляния, проходящие в Лондоне и Дублине, перенесли в интернет
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Фото: Getty Images/Joseph O. Holmes
Во всех соцсетях появились тематические страницы, где всем посетителям предлагается выкладывать свои фотографии, снимки детей и животных в праздничных одеждах, лучшие моменты домашних торжеств и прошлогодних парадов
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Фото: Getty Images/Charles McQuillan
Ирландское правительство в воскресенье потребовало от владельцев баров и пабов закрыться до конца марта из-за коронавируса, несмотря на приближение праздника, и не рекомендует организовывать даже домашние вечеринки
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