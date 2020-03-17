Тоска зеленая: День святого Патрика проходит нереально

Празднованию Дня святого Патрика, который символизирует принятие христианства в Ирландии и является главным культурным событием года, не смог помешать даже коронавирус. Часть ежегодных массовых мероприятий была отменена или отложена, однако несколько официальных церемоний провести всё же удалось. Как проходил праздник в условиях пандемии — в фотогалерее «Известий»