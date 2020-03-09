Вопреки всему: в Индии отмечают Холи в разгар эпидемии коронавируса

С 9 по 10 марта в Индии проходит традиционный праздник Холи, знаменующий начало весны. Главную особенность фестиваля знают во всем мире: участники устраивают большое шествие и осыпают друг друга цветным порошком и подкрашенной водой. Как проходит одно из самых красочных событий в мире и помешает ли ему коронавирус — в галерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Adnan Abidi
Даты праздника Холи меняются. Кульминация приходится на следующий день после полнолуния в месяц Пхальгуна — он 12-й в индийском календаре. Фестиваль длится два дня. До этого отмечают Малый Холи — он начинается примерно за две недели до основного
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Avishek Das
В этом году праздник может омрачиться распространением коронавируса в соседнем Китае. Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже заявил, что не будет участвовать в фестивале, чтобы не рисковать здоровьем. Он подал пример согражданам, но на государственном уровне событие не отменялось
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Avishek Das
Из-за большой плотности населения эпидемия коронавирусной инфекции серьезно беспокоит индийских медиков и чиновников. Сейчас в стране насчитали 28 заразившихся, из них 16 — итальянцы. В президентском дворце отменены праздничные мероприятия, посвященные фестивалю Холи. Гражданам советуют избегать больших скоплений людей
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Фото: REUTERS/Cathal McNaughton
Тем не менее большинство индийцев вовсю готовятся к событию. В каждом регионе по-своему отмечают Холи, но общие традиции одни и те же. На улицах развешивают разноцветные украшения, в домах готовят вкусные угощения, юноши и девушки подбирают яркие наряды. К празднику заранее закупают цветную пудру, красители и брызгалки
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Avishek Das
Порошки и краски нужны для большого шествия по городским улицам — именно на них обычно рассыпают цветные заготовки и обливают друг друга водой. Гуляния сопровождаются народными песнями и танцами. В них участвуют все: это одно из немногих событий в стране, в котором объединяются не только люди всех возрастов и полов, но и разные индийские касты
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Фото: Getty Images/mammuth
Есть несколько версий происхождения праздника, но историки и культурологи считают, что он восходит к первобытным временам. В Холи много обрядовых и ритуальных элементов, которые близки и другим народам мира. К примеру, на фестивале принято сжигать чучело — так же как на Масленицу
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
По одной из легенд, праздник связан с демоницей Холикой — сестрой царя Хираньякашипу. Его сын поклонялся Вишну, что не нравилось отцу и тете. Чтобы погубить юношу, Холика убедила его взойти вместе с ней на костер во имя бога. Она была уверена, что не сгорит. Но демоница погибла, а молодой человек выжил. Считается, что во время фестиваля сжигают чучело злой Холики
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Фото: REUTERS/Francis Mascarenhas
Для юношей и девушек праздник Холи — шанс поучаствовать в совместных играх. В Индии сохраняются строгие нравы, и для молодых людей это редкая возможность. По традиции юноша хитростью обмазывает девушку цветной пудрой или обливает водой, а потом просит прощения. Та в ответ должна сделать то же самое
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Avishek Das
Холи отмечают и в других странах — к примеру, в Непале, Шри-Ланке, Бангладеш и ЮАР. Праздник также проник на Запад, его любит молодежь в США, Великобритании, Испании, Франции и Португалии. Холи проводится и в России, чему не рады в Русской православной церкви. Клирики недовольны таким вниманием молодых россиян к языческим индийским обрядам. Тем не менее событие каждый год собирает сотни людей в разных городах
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