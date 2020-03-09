Вопреки всему: в Индии отмечают Холи в разгар эпидемии коронавируса

По одной из легенд, праздник связан с демоницей Холикой — сестрой царя Хираньякашипу. Его сын поклонялся Вишну, что не нравилось отцу и тете. Чтобы погубить юношу, Холика убедила его взойти вместе с ней на костер во имя бога. Она была уверена, что не сгорит. Но демоница погибла, а молодой человек выжил. Считается, что во время фестиваля сжигают чучело злой Холики