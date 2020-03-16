Четыре вуза в Омске переходят на дистанционное обучение

В Омске вузы с 17 марта уходят на дистанционное обучение. Такая мера принимается для предотвращения распространения коронавируса.

В Омском государственном университете путей сообщения студенты очной и заочной форм обучения будут самостоятельно изучать материалы и выполнять задания, которые размещены на электронном информационно-образовательном ресурсе университета. Доступ имеют все учащиеся и преподаватели, уточняет ИА «Город55». Дистанционная форма обучения вводится с 17 марта.

Кроме того, о выходе занятий в онлайн-формат сообщили в Омском государственном педагогическом университете. Занятия будут проводиться по утвержденному расписанию, без очного присутствия студентов и преподавателей в университетских аудиториях и в формате вебинаров.

Также на месяц удаленные занятия вводятся в Омском государственном техническом университете. Ограничение начнет действовать 20 марта. В Омском государственном университете имени Ф.М. Достоевского дистанционное обучение ввели до 30 марта.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По данным на 16 марта, заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, умерли более 6,5 тыс. человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. На фоне распространения коронавируса авиакомпании отменяют рейсы из России в ряд стран.