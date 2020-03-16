Прямой эфир

Четыре вуза в Омске переходят на дистанционное обучение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске вузы с 17 марта уходят на дистанционное обучение. Такая мера принимается для предотвращения распространения коронавируса.

В Омском государственном университете путей сообщения студенты очной и заочной форм обучения будут самостоятельно изучать материалы и выполнять задания, которые размещены на электронном информационно-образовательном ресурсе университета. Доступ имеют все учащиеся и преподаватели, уточняет ИА «Город55». Дистанционная форма обучения вводится с 17 марта.

Кроме того, о выходе занятий в онлайн-формат сообщили в Омском государственном педагогическом университете. Занятия будут проводиться по утвержденному расписанию, без очного присутствия студентов и преподавателей в университетских аудиториях и в формате вебинаров.

Также на месяц удаленные занятия вводятся в Омском государственном техническом университете. Ограничение начнет действовать 20 марта. В Омском государственном университете имени Ф.М. Достоевского дистанционное обучение ввели до 30 марта.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По данным на 16 марта, заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, умерли более 6,5 тыс. человек. Случаи инфицирования вне Китая зафиксированы более чем в 100 странах. На фоне распространения коронавируса авиакомпании отменяют рейсы из России в ряд стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суперфинал «Лидеров России» перенесли из-за коронавируса
В России задумались об авансировании пенсий и соцвыплат из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020