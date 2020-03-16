Суперфинал «Лидеров России» перенесли из-за коронавируса

Суперфинал конкурса «Лидеры России», запланированный на конец марта, отложен до тех пор, пока ситуация с распространением коронавируса SARS-CoV-2 не стабилизируется. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает пресс-служба автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

«Решение о переносе принято в соответствии с постановлением главы администрации Краснодарская края от 13.03.2020 года «О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», — отмечается в релизе.

В этом сезоне к традиционному конкурсу добавились такие спецнаправления как «Здравоохранение», «Наука», а также «Финансы и технологии». На данный момент состоялись полуфиналы основного конкурса во всех федеральных округах, а также прошел полуфинал и финал по треку «Здравоохранение».

В понедельник при усиленных мерах санитарного контроля стартовали полуфиналы по оставшимся двум специализациям. По плану, имена победителей станут известны 20 марта.

В октябре 2019 года более 150 участников конкурса «Лидеры России», среди которых финалисты, полуфиналисты и победили обоих сезонов, получили руководящие должности в федеральных и региональных государственных органах, крупных компаниях и государственных корпорациях.

Конкурс «Лидеры России» — конкурс для руководителей нового поколения, проводимый НКО «Россия — страна возможностей».

Платформа была создана в 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. «Россия — страна возможностей» объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты федерального и международного уровня, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой новым коронавирусом, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 171 тыс. человек, вылечились свыше 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс. человек.