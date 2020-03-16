Ребенок получил ожоги после фокуса аниматора с сухим льдом в Москве

Ребенок в Москве пострадал во время шоу аниматора, на котором использовался сухой лед. По данным РЕН ТВ, мальчика госпитализировали с химическими ожогами.

Инцидент произошел 14 марта в одной из московских квартир, куда пригласили аниматора Ксению Т. Известно, что девушка специализируется именно на детских праздниках и устраивает для клиентов шоу мыльных пузырей, химические представления, криошоу с созданием азотного мороженого.

Однако во время фокуса с сухим льдом что-то пошло не так, и четырехлетний ребенок пострадал. Сначала мать мальчика отказалась от помощи врачей, но через некоторое время всё же обратилась к медикам. В больнице у пострадавшего диагностировали ожоги 1-й и 2-й степени головы и лица, всего около 7% тела.

По факту происшествия проводится проверка.

На фотографии с одного из прошлых мероприятий, размещенной в интернете, Ксения Т. обливает ребенка сухим льдом, держа емкость над головой девочки. На видео со страницы аниматора в Instagram видно, как она поджигает на руках гостей мыльные пузыри, создавая ощущение, будто они держат в руках пламя. На данный момент аккаунт удален.

Трагический случай произошел в конце февраля во время вечеринки блогера Екатерины Диденко в московском банном комплексе. Гости мероприятия высыпали примерно 25 кг сухого льда в бассейн и прыгнули в воду. В результате три человека погибли и пятеро пострадали. Было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

После данного случая в Госдуме задумались о введении новых правил продажи сухого льда. В частности, депутат Иван Сухарев предложил размещать на 50% площади упаковки вещества предупреждение об опасности его использования.

Как объяснял продавец сухого льда, при использовании вещества выделяется углекислый газ, при вдыхании которого человек теряет сознание.