В Сочи запретили публичные мероприятия из-за коронавируса

Режим повышенной готовности и полный запрет на проведение мероприятий численностью более 1 тыс. человек введен в Сочи до 1 мая 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Запрещены детские межшкольные, межрайонные, спортивные и культурные мероприятия, аналогичный запрет касается мероприятий с участием студентов.

Жители Сочи, которые прибыли из стран с тяжелой эпидемиологической ситуацией (Китая, Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других), должны соблюдать домашний карантин в течение двух недель.

Кроме этого, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Сочи создан оперативный штаб, в который вошли 18 человек, в том числе представители Минздрава, МЧС, Роспотребнадзора. Штаб обеспечит согласованность действий органов местного самоуправления и других областных ведомств.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, общее число заразившихся в России к 15 марта достигло 63 человек.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на утро 16 марта, в мире заразились около 170 тыс. человек, вылечились почти 78 тыс. пациентов, а умерли более 6,5 тыс.