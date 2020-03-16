Король Испании отказался от наследства отца и лишил его финансирования

По сообщению Королевского двора Испании, король Филипп VI принял решение, что его отец, бывший глава государства Хуан Карлос I, не будет получать средства из бюджета королевского двора. Сам же Филип VI отказывается от наследства отца по причине коррупционного скандала, сообщает El Pais.

В сообщении говорится, что испанский монарх «решил отказаться от наследства Хуана Карлоса, <...> а также от любых активов, инвестиций или финансовой структуры», которые могли быть приобретены незаконно.

По данным газеты, это решение было принято после начала расследования, связанного с переводом $100 млн из Саудовской Аравии на предполагаемый швейцарский счет Хуана Карлоса I, открытый на имя панамского фонда. «Подарок» был якобы сделан после его посредничества при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства высокоскоростной железной дороги между Меккой и Мединой. В прессе также утверждалось, что Филипп VI может являться бенефициаром фондов, созданных его отцом для управления этими деньгами.

Королевский дом заявил, что Филипп VI не знал о том, что он является бенефициаром фонда, до 5 марта 2019 года. Узнав об этом, король еще в апреле прошлого года нотариально заявил, что отказывается быть бенефициаром, если информация соответствует действительности, сообщает «РИА Новости».

В заявлении Королевского двора также напоминается, что после отречения от престола в июне 2014 года Хуан Карлос I объявил 27 мая 2019 года, что «он прекратил всю институциональную или официальную деятельность, полностью отказавшись от общественной жизни», пишет газета Okdiario.

Отрекшемуся в 2014 году от престола королю Испании Хуану Карлосу I в августе 2019 года провели операцию на сердце. Отмечается, что операция была плановая, и 81-летний монарх перенес ее хорошо.

12 июня 2018 года обвинительный приговор в отношении Иньяки Урдангарина, супруга инфанты Кристины, сестры короля Филиппа VI, вынес Верховный суд (ВС) Испании. Родственник испанского короля проведет в тюрьме пять лет и 10 месяцев. Муж инфанты осужден за «растрату, должностное преступление, мошенничество, два налоговых преступления и использование связей»