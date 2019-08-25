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Бывший король Испании перенес операцию на сердце

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Фото: TASS/ZUMAPRESS.com/Jack Abuin
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Отрекшемуся в 2014 году от престола королю Испании Хуану Карлосу I провели операцию на сердце, пишет 24 августа France Press.

Отмечается, что операция была плановая и 81-летний монарх перенес ее хорошо. В больницу навестить отца прибыл и нынешний король Испании Филипп VI.

По словам представителя клиники, где проводилась операция, бывший король перенес троекратное коронарное шунтирование.

Хуан Карлос, несмотря на утрату статуса главы государства и верховного главнокомандующего, считается заслуженным королем Испании. На престол он взошел в 1975 году после кончины диктатора Франсиско Франко. Именно с Хуаном Карлосом связывают переход Испании к демократии.

Ранее сообщалось, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона успешно прооперирован в одной из клиник Буэнос-Айреса.

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