Бывший король Испании перенес операцию на сердце

Отрекшемуся в 2014 году от престола королю Испании Хуану Карлосу I провели операцию на сердце, пишет 24 августа France Press.

Отмечается, что операция была плановая и 81-летний монарх перенес ее хорошо. В больницу навестить отца прибыл и нынешний король Испании Филипп VI.

По словам представителя клиники, где проводилась операция, бывший король перенес троекратное коронарное шунтирование.

Хуан Карлос, несмотря на утрату статуса главы государства и верховного главнокомандующего, считается заслуженным королем Испании. На престол он взошел в 1975 году после кончины диктатора Франсиско Франко. Именно с Хуаном Карлосом связывают переход Испании к демократии.

Ранее сообщалось, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона успешно прооперирован в одной из клиник Буэнос-Айреса.