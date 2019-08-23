Стало известно о состоянии Михалкова после операции

Восстановление режиссера Никиты Михалкова после операции на ноге займет время. Об этом 23 августа сообщили в его пресс-службе.

В сентябре прошлого года режиссер перенес операцию на ноге из-за старой травмы. Несмотря на то, что процесс восстановления еще не окончен Михалков прибыл на фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» в Крым.

«Никита Сергеевич сейчас восстанавливается, это займет время. Его многие отговаривали от посещения «Тавриды», но он посчитал важным общение с молодыми людьми, которые собрались на фестиваль в Крыму. Именно поэтому кроме спектакля «Метаморфозы» студентов его Академии он также провел и мастер-класс», — цитирует пресс-службы режиссера «РИА Новости».

Сам Михалков появился на сцене с тростью и отметил, что перенес уже порядка семи операций на ноге. Из-за состояния здоровья ему даже пришлось отложить съемки фильма «Шоколадный револьвер».

В апреле сообщалось, что Никита Михалков перенес две операции на бедре, По словам режиссера, после операции ему приходилось буквально «учиться ходить».

Первый в России фестиваль творческих сообществ «Таврида-Арт» проходит в Крыму с 20 по 26 августа. По словам первого замглавы администрации президента РФ и председателя оргкомитета фестиваля Сергея Кириенко, от участников уже подано более 50 тыс. заявок.