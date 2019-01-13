Марадона успешно прооперирован в клинике Буэнос-Айреса

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона успешно прооперирован в одной из клиник Буэнос-Айреса. Об этом сообщил в Twitter его адвокат Матиас Морла.

«Диего перенес операцию, всё прошло хорошо. Теперь ждем восстановления, чтобы он мог вернуться к работе», — написал Морла в воскресенье, 13 января.

Он поблагодарил врачей и сотрудников клиники «Оливос» за профессионализм и хорошее отношение. По данным AFP, Марадона перенес операцию по поводу пупочной грыжи.

5 января уже сообщалось о госпитализации бывшего нападающего сборной Аргентины с внутренним кровотечением, однако позже Марадону выписали. По данным агентства, кровотечение возникло в желудке экс-футболиста из-за грыжи, однако серьезной опасности его здоровью это не несет. Обнаружить проблему удалось во время стандартного обследования перед отъездом аргентинца в Мексику.

Диего Марадона является чемпионом мира 1986 года в составе сборной Аргентины. Он также был главным тренером в аргентинских клубах, командах из ОАЭ, сборной Аргентины и белорусских команд.