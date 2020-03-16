Прямой эфир

В ОНФ предложили разработать единую методику оценки записей с дорожных камер

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рабочая группа Общероссийского народного фронта (ОНФ) по поправкам в «водительскую» часть КоАП предложила меры, которые позволят кардинально снизить количество ошибочно оштрафованных дорожными камерами автомобилистов.

Фикс прайс: доход владельцев частных камер «отвяжут» от собираемости штрафов
Их лишат стимулов ставить комплексы в «лакомых» местах ради повышения прибыли

Инициатива обсуждалась 11 марта на совещании с участием представителей Минюста, МВД и Минтранса, рассказали «Известиям» несколько участников мероприятия.

Официальной статистики по ошибочным либо преднамеренно фальсифицированным штрафам нет. Но, по оценкам главы рабочей группы ОНФ Петра Шкуматова, речь идет о десятках тысяч незаконно наказанных автомобилистов ежегодно.

Для решения проблемы рабочая группа ОНФ предлагает, в частности, создать официальную аттестованную методику для изучения материалов с камер. В документе четко определят, какие данные с камер и в каком объеме необходимы для бесспорного доказательства нарушения. Пользоваться методикой будут сотрудники ГИБДД или другие должностные лица, которые формируют «письма счастья», а также водители при обжаловании штрафов.

Кроме того, предлагается разработать четкие технические требования к комплексам фотовидеофиксации.

Новая система позволит эффективнее выявлять возможные ошибки измерений либо видеоаналитики, а также фальсификацию материалов.

Полностью читайте в материале «Известий»:

Хорошие маневры: найден способ избавить водителей от абсурдных штрафов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве появились 113 новых камер фиксации нарушений ПДД
В Минюсте заявили об отсутствии планов повышения штрафов для автомобилистов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020