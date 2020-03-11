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В Минюсте заявили об отсутствии планов повышения штрафов для автомобилистов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министерство юстиции России не собирается менять размер штрафов для автомобилистов в новом проекте Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом 11 марта заявил замглавы ведомства Денис Новак на заседании рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов».

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«Мы приняли решение оставить при внесении в правительство РФ доработанной версии КоАП размер штрафов для автомобилистов такими же, как предусматривает действующая версия кодекса», — передает его слова корреспондент «Известий».

Новак отметил, что увеличение штрафов не решит проблему аварийности на дорогах, о чем свидетельствуют результаты соответствующих исследований.

Ранее, 27 февраля, Новак заявил, что инициатива о резком увеличении штрафов противоречит запросам общества. Цель нового проекта КоАП заключается не в увеличении санкций в отношении автовладельцев, а в том, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, а для этого необходим комплексный подход.

30 января Минюст обнародовал проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Проект предполагает разделение административных нарушений на категории. Наказывать за них будут исходя из тяжести содеянного. Кроме того, уменьшится число видов административных правонарушений. Авторы концепции в том числе предлагали не штрафовать граждан за впервые совершенные негрубые нарушения, а выносить предупреждения. Размер штрафа предлагается определять, учитывая характер противоправного действия (бездействия) и причиненного им вреда.

В Минюсте подчеркнули, что КоАП имеет «широкое общественное звучание» и оказывает влияние на жизнь каждого гражданина. Поэтому законопроекты по административным делам нуждаются в дальнейшем согласовании с общественными и экспертными организациями.

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