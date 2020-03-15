Отходы нефтепродуктов загорелись на заводе в Ленинградской области

В воскресенье, 15 марта, в Ленинградской области на закрывшемся предприятии горела ёмкость с отходами нефтепродуктов. По информации источника в экстренных службах, сообщение о возгорании в посёлке Дружная Горка Гатчинского района поступило 15 марта в 15:17.

Пожар произошел на территории недействующего завода химико-лабораторной посуды. Пострадавших нет, передает телеканал «78».

В Уфе вечером 13 марта возник пожар в пустующей исторической усадьбе Бухартовских. Историческое здание включено в список объектов культурного наследия. Поджог могли совершить по заказу компаний, претендующих на застройку земельного участка.