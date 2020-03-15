Прямой эфир

Отходы нефтепродуктов загорелись на заводе в Ленинградской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В воскресенье, 15 марта, в Ленинградской области на закрывшемся предприятии горела ёмкость с отходами нефтепродуктов. По информации источника в экстренных службах, сообщение о возгорании в посёлке Дружная Горка Гатчинского района поступило 15 марта в 15:17.

Пожар произошел на территории недействующего завода химико-лабораторной посуды. Пострадавших нет, передает телеканал «78».

В Уфе вечером 13 марта возник пожар в пустующей исторической усадьбе Бухартовских. Историческое здание включено в список объектов культурного наследия. Поджог могли совершить по заказу компаний, претендующих на застройку земельного участка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Горячо начали: в России сообщили о раннем пожарном сезоне и появлении первых палов
В ряде регионов огонь стал распространяться на месяц раньше, чем обычно
Двое осужденных погибли при пожаре в Волгоградской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020