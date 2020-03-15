В Венгрии от коронавируса скончался первый пациент

В Венгрии зафиксирована первая смерть от заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2 . Об этом в воскресенье, 15 марта, сообщил портал Portfolio.hu со ссылкой на оперативный информационный центр при правительстве Венгрии.

Скончался мужчина в возрасте 75 лет.

По данным Worldometers на 15 марта, всего в Венгрии зафиксировано 32 случая заражения коронавирусной инфекцией, из больницы выписан один пациент.

11 марта венгерское правительство объявило режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения нового коронавируса в стране. В тот же день ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 15 марта, в мире заразились более 156 тыс. человек, вылечились не менее 75 тыс. пациентов, а умерли более 5 тыс. Общее число заразившихся в России к 15 марта достигло 63 человек.