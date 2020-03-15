Германия закроет границу с Австрией, Францией и Швейцарией

Власти Германии закроют границу с Австрией, Францией и Швейцарией на фоне распространения нового коронавируса SARS-CoV-2 с понедельника, 16 марта. Об этом сообщило издание Der Spiegel в воскресенье, 15 марта.

Решение приняли в ходе телефонного разговора канцлер Германии Ангела Меркель, глава МВД страны Хорст Зеехофер и премьеры федеральных земель Бавария, Баден-Вюртемберг и Саар. По информации таблоида Bild, несмотря на закрытие границ, страны постараются сохранить товарооборот друг с другом, чтобы избежать дефицита товаров.

Еще будет разрешено пересечение границ для людей, которые работают или учатся в другой стране.

Ранее 13 марта стало известно, что в Берлине закроют детские сады и школы на фоне распространения коронавируса с понедельника, 16 марта. Также было принято решение сократить количество общественного транспорта в немецкой столице.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, а умерло более 5 тыс.