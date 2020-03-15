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В России разрабатывают беспилотное аэротакси

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В России создают беспилотное аэротакси, которое сможет перевозить пассажиров на расстояние до 500 км с крейсерской скоростью 500 км/час. Первую экспериментальную модель планируют создать к 2025 году, на ней будут отрабатывать вертикальные взлет и посадку.

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Ожидается, что далее будет выпущен летный образец, грузоподъемность которого составит 500 кг (четыре пассажира), пишет газета «Известия».

Такое аэротакси прежде всего создают для применения в городах-миллионниках и в самых больших по площади областях страны. Актуальным применение транспортного средства станет из-за нехватки в России взлетно-посадочных полос, объяснили разработчики из Национальной технологической инициативы (НТИ).

«Высокую скорость аппарата обеспечит установленная на его борту газотурбинная установка, соединенная с электрогенератором. Через батарею суперконденсаторов он питает шесть стационарных двигателей, — рассказал заместитель соруководителя рабочей группы «Аэронет» НТИ Павел Булат. По его словам двигатели будут вращать подъемные и маршевые вентиляторы, которые будут полностью убраны внутрь фюзеляжа, выполняющего функции крыла. Управление планируется осуществлять струйными рулями и за счет изменения вектора тяги. Силовую электронику для машины создадут из карбида кремния вместо традиционного кремния.

Материал корпуса также будет инновационным. Конструкторы собираются применить новейший сплав алюминия и скандия. Его разработали во Всероссийском институте авиационных материалов. Это позволит создать легкий цельнометаллический фюзеляж сварной конструкции.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 16 марта.

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