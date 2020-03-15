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Автобус загорелся на трассе в Калмыкии

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Фото: МЧС РФ/08.mchs.gov.ru
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Возгорание из-за технической неисправности произошло в пассажирском автобусе на автотрассе недалеко от Элисты. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Калмыкии в воскресенье, 15 марта.

«Предварительная причина возгорания автобуса — его техническая неисправность. Движение на трассе после ЧП восстановлено», — рассказали представители калмыкских правоохранительных органов.

Инцидент произошел в Яшкульском районе Калмыкии на 250-м км федеральной автодороги Астрахань–Махачкала. Автобус Neoplan ехал по маршруту Москва–Махачкала. Площадь возгорания — 36 кв. м.

В машине ехали 15 человек, среди них были двое детей и два водителя. При пожаре никто не пострадал. Всех пассажиров отправили по месту следования на попутном автобусе.

Ранее 15 марта три человека погибли в ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области. Еще один человек, который ехал в легковушке, пострадал.

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