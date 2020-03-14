Более 40 человек пострадали при ДТП с автобусом в Турции

Автобус с пассажирами попал в аварию на трассе Аксарай — Адана в Турции. По данным Haber Turk, пострадали 44 человека.

ДТП произошло рано утром 14 марта на 17 км автодороги. Автобус направлялся из Стамбула в Адану. По предварительным данным, водитель допустил столкновение с грузовиком, после чего автобус съехал с дороги.

По меньшей мере два человека получили серьезные травмы. На месте работают полицейские и медики. Водитель автобуса задержан.

Один из пассажиров утверждает, что автобус прошел техосмотр и был признан негодным для поездки из-за давления в шинах. Пассажиров попросили покинуть салон и через некоторое время посадили в тот же автобус.

Подробности аварии уточняются. Есть ли среди пассажиров россияне неизвестно.