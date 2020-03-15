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Украинский шеф-повар назвал главную ошибку в приготовлении борща

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Фото: TASS/YAY
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Домохозяйки очень часто совершают одну ошибку во время приготовления борща, которая делает его слишком жирным и порти вкус, рассказал украинский шеф-повар Антон Самойлов.

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По его словам, в суп не нужно добавлять поджаренные на масле овощи, пишет «Днепровская панорама».

«Если сделать богатую [овощную] зажарку, а потом добавить ее в не менее богатый мясной бульон — получится катастрофа. Для наглядности просто представьте, что вы решили поджарить сало, и для этого смазали сковороду маслом», — пояснил Самойлов.

Повар подчеркнул, что испорченный борщ уже не спасут никакие приправы, соусы и заправки. А если овощи слегка пригорели, суп к тому же будет отдавать кислинкой.

Для борща, который готовится на мясном бульоне, повар рекомендовал не жарить свеклу, морковь и лук, а тушить эти ингредиенты без добавления масла или сразу добавить их в бульон.

В июне прошлого года эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.

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