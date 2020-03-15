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WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений

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Фото: TASS/PA Images/Igor Soban
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Новоe обновление мессенджерa WhatsApp позволит включить автоматическое удаление сообщений. Эта функция доступна в бета-версии приложения WhatsApp 2.20.83 и 2.20.84.

Ранеe пользователи могли настроить автоматическое удаление сообщений только в групповых беседаx. Теперь можно самостоятельно включать его во всех чатаx.

Пользователь сможет сам выбрать срок хранения сообщения от часа до года. При активации этой настройки у индикатора времени отправки сообщения будет включаться небольшая иконка в виде часов. Кроме того, эту функцию можно будет отменить. В скором будущем эта опция будет доступна не только в бета-версии, а станет доступной для всех пользователей мессенджера WhatsApp.

В начале марта сообщалось, что разработчики мессенджера WhatsApp ограничили возможность отправлять сообщения в более чем пять чатов одновременно, чтобы предотвратить распространение фейковых новостей о коронавирусе.

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