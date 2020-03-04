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Экс-хакер Anonymous допустил сотрудничество WhatsApp со спецслужбами

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Фото: ТАСС/Zuma
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В мессенджере WhatsApp содержится больше количество персональных данных, и эти сведения получают спецслужбы. Такое заявление сделал в своем Twitter бывший хакер крупнейшей группировки Anonymous Джейк Дэвис.

Он отметил, что при запросе доступа к своим данным пользователю могут прислать список со всеми его контактами и названиями групп, где он состоит. Кроме того, там содержатся как старые, так и новые сведения со всех телефонов, которыми пользовался человек.

«Для тех, кто не занимается взломом / безопасностью, позвольте мне рассказать, что они могут делать с этими данными. Представьте себе «шпионскую платформу» WhatsApp, переданную спецслужбам. С ее помощью можно создать огромную сеть тех, кто говорит, с кем и с какими группами делятся и в каком объеме», — сказал Дэвис.

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Кроме того, существует риск быть добавленным в группу с сомнительным содержанием. Таким образом, по словам Дэвиса, вы будете связаны навсегда с той или иной темой и участниками этого чата.

Вместе с тем специалист подчеркивает, что это всего лишь его личное мнение и персональные умозаключения. И у него нет стопроцентной уверенности, что у властей действительно есть доступ к этим данным.

Однако он считает, что спецслужбы могут воспользоваться такой возможностью и получить персональную информацию через мессенджер.

25 февраля стало известно, что данные групповых чатов WhatsApp утекли в Сеть. Причиной стала недоработанная функция «Пригласить в группу по ссылке».

18 декабря стало известно о новой уязвимости в работе WhatsApp. Так, пользователи приложения могли блокировать работу мессенджера на устройствах людей, с которыми они были в одном групповом чате.

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