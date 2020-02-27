WhatsApp уступил первенство Tik Tok по количеству скачиваний

В январе Tik Tok стал самым популярным мобильным приложением в мире, вытеснив WhatsApp, сообщил портал о новостях из мира электроники Gizchina в четверг, 27 февраля, со ссылкой на исследование аналитической компании SensorTower.

Общее количество скачиваний Tik Tok и его китайской версии Douyin за январь 2020 года достигло 104 млн раз. Со дня запуска приложение установили 1,82 млрд пользователей.

Наиболее популярным приложение стало в таких странах, как Индия, Китай, Бразилия и США.

Tik Tok — видеохостинг для создания коротких видео, запущенный китайской компанией ByteDance. За 2019 год россияне разместили более 20 млн роликов.

19 февраля заместитель руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин рассказал о самых опасных для скачивания приложениях. В их число попали программы, получающие доступ к телефонной книге на смартфоне, а также приложения по блокировке спам-звонков.