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В Москве спасли выпавшую с девятого этажа женщину

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Женщина выпала с девятого этажа в Москве и зацепилась за кондиционер, ее удалось спасти, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) столицы.

ЧП произошло в районе Киевского шоссе. На место прибыли пожарные и оценив обстановку, приняли решение, что для спасения женщины необходимо подняться к ней по автолестнице. Пострадавшую поместили в люльку и спустили на землю, где передали бригаде скорой помощи.

По данным РЕН ТВ, после спасения женщину доставили в наркологическую клинику.

Обстоятельства инцидента выясняются.

9 марта 15-летний подросток выпал из окна 16-го этажа дома в Новотушинском проезде Москвы. Парень упал на припаркованную у подъезда машину. От полученных травм он скончался на месте.

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